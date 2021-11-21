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Штурм - ЛАСК

21.11.2021, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 15 тур Штурм - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
4 тур
15 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
6 тур
28 апреля, среда 19:30 ЛАСК 0:0 Штурм
5 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
17 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Штурм
6 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
6 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Штурм 0:2 ЛАСК
5 тур
17 июня, среда 21:30 ЛАСК 4:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Штурм
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 2:3 ЛАСК
27 тур
24 апреля, среда 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
20 тур
3 марта, воскресенье 16:30 Штурм 0:3 ЛАСК
9 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 17:00 Штурм 3:1 ЛАСК
25 тур
3 марта, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Штурм
16 тур
25 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:0 ЛАСК
7 тур
9 сентября, суббота 17:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 20:30 ЛАСК 0:2 Штурм
24 тур
5 марта, суббота 20:30 Штурм 1:1 ЛАСК
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Штурм 5:0 ЛАСК
8 тур
21 сентября, вторник 22:30 ЛАСК 0:4 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:00 Штурм 0:1 ЛАСК
22 тур
27 февраля, суббота 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Штурм
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Штурм 3:3 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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