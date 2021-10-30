Рид - Зальцбург

|2 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|7:1
|Рид
|31 тур
|29 апреля, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Рид
|1:6
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Рид
|0:2
|Зальцбург
|31 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|22 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Рид
|1:0
|Зальцбург
|13 тур
|24 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|4 тур
|11 августа, вторник
|19:30
|Рид
|1:4
|Зальцбург
|30 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|21 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:00
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|12 тур
|18 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|4:2
|Рид
|3 тур
|2 августа, суббота
|21:00
|Рид
|0:2
|Зальцбург
|35 тур
|4 мая, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|4:0
|Рид
|26 тур
|8 марта, суббота
|22:00
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|4:0
|Рид
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:30
|Рид
|0:5
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, среда
|22:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|26 тур
|16 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|17 тур
|24 ноября, суббота
|21:30
|Рид
|3:1
|Зальцбург
|8 тур
|15 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Рид
|0:1
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|25 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|10 тур
|2 октября, суббота
|20:30
|Рид
|1:2
|Зальцбург
|9 тур
|25 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21