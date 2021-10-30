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Рид - Зальцбург

30.10.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 13 тур Рид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
2 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 7:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
14 тур
27 января, среда 20:30 Зальцбург 3:0 Рид
3 тур
26 сентября, суббота 18:00 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
29 апреля, суббота 19:30 Зальцбург 1:1 Рид
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Рид 1:6 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 19:30 Зальцбург 1:0 Рид
4 тур
13 августа, суббота 17:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 2:1 Рид
22 тур
13 февраля, суббота 18:00 Рид 1:0 Зальцбург
13 тур
24 октября, суббота 19:30 Зальцбург 2:1 Рид
4 тур
11 августа, вторник 19:30 Рид 1:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 2:1 Рид
21 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Рид 2:2 Зальцбург
12 тур
18 октября, суббота 18:00 Зальцбург 4:2 Рид
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
35 тур
4 мая, воскресенье 18:30 Зальцбург 4:0 Рид
26 тур
8 марта, суббота 22:00 Рид 1:3 Зальцбург
17 тур
1 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Рид
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:30 Рид 0:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Рид 2:2 Зальцбург
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Зальцбург 2:2 Рид
17 тур
24 ноября, суббота 21:30 Рид 3:1 Зальцбург
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Рид
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Рид 0:1 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Рид
4 тур
13 августа, суббота 20:30 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:2 Рид
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 2:2 Зальцбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 Рид 1:2 Зальцбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Зальцбург 2:0 Рид
20 тур
13 февраля, суббота 20:00 Рид 1:2 Зальцбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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