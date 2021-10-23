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Аустрия - Рид

23.10.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 12 тур Аустрия - Рид
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
1 тур
25 июля, воскресенье 18:00 Рид 2:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа B
10 тур
21 мая, пятница 20:00 Рид 3:2 Аустрия
4 тур
20 апреля, вторник 21:30 Аустрия 2:2 Рид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
13 тур
23 января, суббота 19:00 Рид 0:1 Аустрия
2 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Аустрия 2:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
13 мая, суббота 19:30 Аустрия 3:0 Рид
24 тур
4 марта, суббота 20:30 Рид 0:3 Аустрия
15 тур
19 ноября, суббота 20:30 Аустрия 2:0 Рид
6 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Рид 1:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
35 тур
11 мая, среда 21:30 Рид 0:5 Аустрия
26 тур
5 марта, суббота 20:30 Аустрия 3:1 Рид
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:30 Рид 4:2 Аустрия
8 тур
12 сентября, суббота 19:30 Аустрия 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
35 тур
24 мая, воскресенье 18:45 Рид 0:2 Аустрия
26 тур
21 марта, суббота 18:00 Аустрия 0:1 Рид
17 тур
29 ноября, суббота 18:00 Рид 1:1 Аустрия
8 тур
13 сентября, суббота 20:30 Аустрия 3:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
30 марта, воскресенье 18:30 Рид 2:2 Аустрия
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Аустрия 1:1 Рид
12 тур
19 октября, суббота 21:00 Рид 1:1 Аустрия
3 тур
3 августа, суббота 21:00 Аустрия 3:3 Рид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
4 мая, суббота 18:00 Аустрия 3:1 Рид
23 тур
27 февраля, среда 23:30 Рид 1:3 Аустрия
14 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Аустрия 6:1 Рид
5 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Рид 0:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 20:30 Рид 0:1 Аустрия
20 тур
11 февраля, суббота 19:00 Аустрия 2:0 Рид
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Рид 2:1 Аустрия
2 тур
24 июля, воскресенье 20:30 Аустрия 2:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
24 апреля, воскресенье 18:00 Рид 1:1 Аустрия
20 тур
12 февраля, суббота 18:00 Аустрия 1:0 Рид
14 тур
6 ноября, суббота 20:30 Рид 2:1 Аустрия
4 тур
8 августа, воскресенье 20:30 Аустрия 0:1 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Аустрия 2:0 Рид
26 тур
24 марта, среда 21:30 Рид 0:1 Аустрия
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Рид 0:2 Аустрия
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Аустрия 1:1 Рид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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