Аустрия - Рид

|1 тур
|25 июля, воскресенье
|18:00
|Рид
|2:1
|Аустрия
|13 тур
|23 января, суббота
|19:00
|Рид
|0:1
|Аустрия
|2 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:1
|Рид
|33 тур
|13 мая, суббота
|19:30
|Аустрия
|3:0
|Рид
|24 тур
|4 марта, суббота
|20:30
|Рид
|0:3
|Аустрия
|15 тур
|19 ноября, суббота
|20:30
|Аустрия
|2:0
|Рид
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|35 тур
|11 мая, среда
|21:30
|Рид
|0:5
|Аустрия
|26 тур
|5 марта, суббота
|20:30
|Аустрия
|3:1
|Рид
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:30
|Рид
|4:2
|Аустрия
|8 тур
|12 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|1:1
|Рид
|35 тур
|24 мая, воскресенье
|18:45
|Рид
|0:2
|Аустрия
|26 тур
|21 марта, суббота
|18:00
|Аустрия
|0:1
|Рид
|17 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|8 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Аустрия
|3:1
|Рид
|30 тур
|30 марта, воскресенье
|18:30
|Рид
|2:2
|Аустрия
|21 тур
|18 декабря, среда
|23:30
|Аустрия
|1:1
|Рид
|12 тур
|19 октября, суббота
|21:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|3 тур
|3 августа, суббота
|21:00
|Аустрия
|3:3
|Рид
|32 тур
|4 мая, суббота
|18:00
|Аустрия
|3:1
|Рид
|23 тур
|27 февраля, среда
|23:30
|Рид
|1:3
|Аустрия
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|6:1
|Рид
|5 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Рид
|0:1
|Аустрия
|29 тур
|7 апреля, суббота
|20:30
|Рид
|0:1
|Аустрия
|20 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Аустрия
|2:0
|Рид
|11 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Рид
|2:1
|Аустрия
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|20:30
|Аустрия
|2:1
|Рид
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|18:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|20 тур
|12 февраля, суббота
|18:00
|Аустрия
|1:0
|Рид
|14 тур
|6 ноября, суббота
|20:30
|Рид
|2:1
|Аустрия
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|20:30
|Аустрия
|0:1
|Рид
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11