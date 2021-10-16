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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Рапид
Аустрия К - Рапид: обзор матча 16 октября 2021
Аустрия К
16.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
87'
Г. Аманда
38'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Рапид
ГОЛ! 1:1!
Г. Аманда
87'
Замена
Г. Аманда
️️️️
P. Hutter
86'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Т. Шумахер
86'
Замена
И. Сараванья
️️️️
Ф. Ридер
86'
78'
Замена
С. Граховац
️️️️
Т. Фонтас
77'
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Груль
68'
Замена
Э. Айву
️️️️
Р. Любичич
68'
Замена
Т. Шик
️️️️
Т. Балло
65'
Желтая карточка
Л. Граймль
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
58'
53'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Д. Петрович
Замена
P. Hutter
️️️️
Т. Мацеевски
53'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Фонтас
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Красная карточка
Т. Марер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
77
Глойр Аманда
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
33
Ридер
81
Гемичибаши
32
Пинк
20
Мацеевски
24
Цветко
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
4-3-2-1
25
Гартлер
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
30
Стойкович
11
Фонтас
21
Петрович
10
Любичич
8
Балло
18
Груль
9
Кара
33
Шумахер
7
Яриц
7
Яриц
33
Шумахер
77
Аманда
77
Аманда
20
Мацеевски
0
0
20
Мацеевски
33
Ридер
63
Сараванья
63
Сараванья
33
Ридер
10
Любичич
4
Айву
4
Айву
10
Любичич
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
11
Фонтас
15
Граховац
15
Граховац
11
Фонтас
8
Балло
13
Шик
13
Шик
8
Балло
18
Груль
36
Аразе
36
Аразе
18
Груль
Остались в запасе
Аустрия К
Рапид
1
Леннарт Мозер
ВР
92
F. Markelic
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
92
F. Markelic
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия К - Рапид
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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