ЛАСК - Вольфсберг

|8 тур
|12 мая, среда
|19:30
|Вольфсберг
|0:4
|ЛАСК
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|15:30
|ЛАСК
|2:1
|Вольфсберг
|8 тур
|12 мая, среда
|19:30
|Вольфсберг
|0:4
|ЛАСК
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|15:30
|ЛАСК
|2:1
|Вольфсберг
|14 тур
|27 января, среда
|22:30
|Вольфсберг
|0:3
|ЛАСК
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|3:1
|Вольфсберг
|8 тур
|28 июня, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:1
|Вольфсберг
|2 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|3:3
|ЛАСК
|17 тур
|7 декабря, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|1:3
|ЛАСК
|6 тур
|31 августа, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:1
|Вольфсберг
|29 тур
|5 мая, воскресенье
|15:30
|ЛАСК
|3:0
|Вольфсберг
|23 тур
|31 марта, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|0:3
|ЛАСК
|17 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|1:1
|ЛАСК
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:0
|Вольфсберг
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|17:30
|ЛАСК
|1:3
|Вольфсберг
|26 тур
|10 марта, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:3
|ЛАСК
|17 тур
|29 ноября, среда
|20:30
|ЛАСК
|2:0
|Вольфсберг
|8 тур
|16 сентября, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|0:0
|ЛАСК
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21