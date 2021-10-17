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ЛАСК - Вольфсберг

17.10.2021, Воскресенье, 15:30 мск Австрия. Бундеслига, 11 тур ЛАСК - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
8 тур
12 мая, среда 19:30 Вольфсберг 0:4 ЛАСК
2 тур
11 апреля, воскресенье 15:30 ЛАСК 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
14 тур
27 января, среда 22:30 Вольфсберг 0:3 ЛАСК
3 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 3:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
8 тур
28 июня, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:1 Вольфсберг
2 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Вольфсберг 3:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
17 тур
7 декабря, суббота 19:00 Вольфсберг 1:3 ЛАСК
6 тур
31 августа, суббота 18:00 ЛАСК 0:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
5 мая, воскресенье 15:30 ЛАСК 3:0 Вольфсберг
23 тур
31 марта, воскресенье 15:30 Вольфсберг 0:3 ЛАСК
17 тур
8 декабря, суббота 19:00 Вольфсберг 1:1 ЛАСК
6 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
35 тур
20 мая, воскресенье 17:30 ЛАСК 1:3 Вольфсберг
26 тур
10 марта, суббота 20:30 Вольфсберг 0:3 ЛАСК
17 тур
29 ноября, среда 20:30 ЛАСК 2:0 Вольфсберг
8 тур
16 сентября, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 ЛАСК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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