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Вольфсберг - Аустрия

02.10.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 10 тур Вольфсберг - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Аустрия 3:5 Вольфсберг
11 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Вольфсберг 3:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Аустрия 1:1 Вольфсберг
7 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Вольфсберг 3:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
31 тур
19 мая, воскресенье 18:00 Аустрия 2:0 Вольфсберг
25 тур
14 апреля, воскресенье 15:30 Вольфсберг 1:1 Аустрия
13 тур
4 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия 2:3 Вольфсберг
2 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
15 мая, вторник 20:00 Вольфсберг 2:1 Аустрия
25 тур
3 марта, суббота 20:30 Аустрия 2:0 Вольфсберг
16 тур
26 ноября, воскресенье 16:00 Вольфсберг 1:2 Аустрия
7 тур
9 сентября, суббота 19:30 Аустрия 2:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 19:30 Вольфсберг 2:1 Аустрия
25 тур
11 марта, суббота 20:30 Аустрия 3:0 Вольфсберг
16 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Вольфсберг 0:3 Аустрия
7 тур
10 сентября, суббота 19:30 Аустрия 4:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
19 марта, суббота 18:00 Аустрия 0:0 Вольфсберг
19 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вольфсберг 2:0 Аустрия
10 тур
26 сентября, суббота 19:30 Аустрия 1:0 Вольфсберг
1 тур
26 июля, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
19 апреля, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Вольфсберг
20 тур
15 февраля, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Аустрия
11 тур
4 октября, суббота 18:00 Аустрия 0:2 Вольфсберг
2 тур
26 июля, суббота 18:30 Вольфсберг 4:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
19 апреля, суббота 18:30 Аустрия 3:1 Вольфсберг
24 тур
22 февраля, суббота 22:00 Вольфсберг 0:0 Аустрия
15 тур
9 ноября, суббота 22:00 Аустрия 1:0 Вольфсберг
6 тур
24 августа, суббота 21:00 Вольфсберг 1:4 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 20:30 Аустрия 0:4 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Вольфсберг 3:6 Аустрия
10 тур
29 сентября, суббота 18:00 Аустрия 1:1 Вольфсберг
1 тур
25 июля, среда 22:45 Вольфсберг 0:1 Аустрия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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