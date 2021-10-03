Зальцбург - ЛАСК

|9 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:5
|Зальцбург
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:30
|Зальцбург
|2:0
|ЛАСК
|9 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:5
|Зальцбург
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:30
|Зальцбург
|2:0
|ЛАСК
|22 тур
|20 марта, суббота
|19:00
|ЛАСК
|0:1
|Зальцбург
|11 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|10 тур
|5 июля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:3
|Зальцбург
|4 тур
|14 июня, воскресенье
|20:30
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|19 тур
|14 февраля, пятница
|21:00
|Зальцбург
|2:3
|ЛАСК
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Зальцбург
|30 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|ЛАСК
|24 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Зальцбург
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|3:3
|Зальцбург
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|29 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:00
|ЛАСК
|1:0
|Зальцбург
|20 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|11 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|1:3
|Зальцбург
|2 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|28 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:1
|ЛАСК
|27 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:1
|Зальцбург
|17 тур
|27 ноября, суббота
|20:30
|ЛАСК
|1:2
|Зальцбург
|7 тур
|11 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11