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Зальцбург - ЛАСК

03.10.2021, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 10 тур Зальцбург - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:5 Зальцбург
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Зальцбург 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
20 марта, суббота 19:00 ЛАСК 0:1 Зальцбург
11 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
10 тур
5 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:3 Зальцбург
4 тур
14 июня, воскресенье 20:30 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
14 февраля, пятница 21:00 Зальцбург 2:3 ЛАСК
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 ЛАСК
24 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:2 Зальцбург
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Зальцбург
1 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 ЛАСК 1:0 Зальцбург
20 тур
16 декабря, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 ЛАСК
11 тур
14 октября, суббота 17:00 ЛАСК 1:3 Зальцбург
2 тур
29 июля, суббота 17:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
27 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Зальцбург
17 тур
27 ноября, суббота 20:30 ЛАСК 1:2 Зальцбург
7 тур
11 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 0:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
21 тур
21 февраля, воскресенье 17:30 Зальцбург 3:0 ЛАСК
13 тур
28 октября, среда 20:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
3 тур
1 августа, суббота 21:30 Зальцбург 3:2 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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