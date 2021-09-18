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Аустрия - Альтах

18.09.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 8 тур Аустрия - Альтах
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа B
7 тур
8 мая, суббота 18:00 Альтах 2:1 Аустрия
1 тур
3 апреля, суббота 18:00 Аустрия 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
20 февраля, суббота 19:00 Аустрия 5:1 Альтах
7 тур
7 ноября, суббота 19:00 Альтах 0:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа B
9 тур
30 июня, вторник 21:30 Альтах 1:2 Аустрия
3 тур
9 июня, вторник 21:30 Аустрия 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
15 февраля, суббота 19:00 Альтах 2:2 Аустрия
8 тур
22 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
21 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Аустрия 1:3 Альтах
10 тур
6 октября, суббота 18:00 Альтах 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
28 тур
31 марта, суббота 19:30 Аустрия 2:1 Альтах
19 тур
10 декабря, воскресенье 16:00 Альтах 1:0 Аустрия
10 тур
1 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 2:0 Альтах
1 тур
23 июля, воскресенье 17:30 Альтах 3:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:1 Аустрия
23 тур
25 февраля, суббота 20:30 Аустрия 1:3 Альтах
14 тур
6 ноября, воскресенье 18:30 Альтах 5:1 Аустрия
5 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Аустрия 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
2 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:0 Аустрия
20 тур
12 декабря, суббота 18:00 Аустрия 1:2 Альтах
11 тур
3 октября, суббота 19:30 Альтах 1:2 Аустрия
2 тур
2 августа, воскресенье 17:30 Аустрия 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 17:30 Альтах 2:0 Аустрия
21 тур
21 февраля, суббота 18:00 Аустрия 5:2 Альтах
12 тур
18 октября, суббота 20:30 Альтах 1:1 Аустрия
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Аустрия 0:0 Альтах
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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