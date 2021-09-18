Аустрия - Альтах

|7 тур
|8 мая, суббота
|18:00
|Альтах
|2:1
|Аустрия
|1 тур
|3 апреля, суббота
|18:00
|Аустрия
|2:0
|Альтах
|18 тур
|20 февраля, суббота
|19:00
|Аустрия
|5:1
|Альтах
|7 тур
|7 ноября, суббота
|19:00
|Альтах
|0:0
|Аустрия
|19 тур
|15 февраля, суббота
|19:00
|Альтах
|2:2
|Аустрия
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:30
|Аустрия
|2:0
|Альтах
|21 тур
|10 марта, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|1:3
|Альтах
|10 тур
|6 октября, суббота
|18:00
|Альтах
|2:0
|Аустрия
|28 тур
|31 марта, суббота
|19:30
|Аустрия
|2:1
|Альтах
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|16:00
|Альтах
|1:0
|Аустрия
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|2:0
|Альтах
|1 тур
|23 июля, воскресенье
|17:30
|Альтах
|3:0
|Аустрия
|32 тур
|7 мая, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:1
|Аустрия
|23 тур
|25 февраля, суббота
|20:30
|Аустрия
|1:3
|Альтах
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Альтах
|5:1
|Аустрия
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Аустрия
|3:1
|Альтах
|29 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Альтах
|2:0
|Аустрия
|20 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Аустрия
|1:2
|Альтах
|11 тур
|3 октября, суббота
|19:30
|Альтах
|1:2
|Аустрия
|2 тур
|2 августа, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|3:1
|Альтах
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11