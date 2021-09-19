Зальцбург - Рапид

|8 тур
|12 мая, среда
|21:30
|Зальцбург
|2:0
|Рапид
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Зальцбург
|8 тур
|12 мая, среда
|21:30
|Зальцбург
|2:0
|Рапид
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:3
|Зальцбург
|18 тур
|21 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|4:2
|Рапид
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:1
|Зальцбург
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:2
|Рапид
|1 тур
|26 июля, пятница
|21:45
|Рапид
|0:2
|Зальцбург
|19 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Рапид
|2:0
|Зальцбург
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Рапид
|34 тур
|13 мая, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:4
|Зальцбург
|25 тур
|4 марта, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:0
|Рапид
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|2:3
|Зальцбург
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|2:2
|Рапид
|33 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:0
|Рапид
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|18:30
|Рапид
|0:1
|Зальцбург
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|2:1
|Рапид
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|17:30
|Рапид
|0:0
|Зальцбург
|29 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:00
|Рапид
|1:1
|Зальцбург
|20 тур
|13 декабря, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|2:0
|Рапид
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|17:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|2 тур
|1 августа, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:2
|Рапид
|28 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:45
|Рапид
|3:3
|Зальцбург
|19 тур
|14 декабря, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:2
|Рапид
|10 тур
|28 сентября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|1 тур
|19 июля, суббота
|18:30
|Зальцбург
|6:1
|Рапид
|34 тур
|26 апреля, суббота
|21:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|25 тур
|2 марта, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|6:3
|Рапид
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:30
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|31 тур
|27 апреля, суббота
|20:30
|Рапид
|1:3
|Зальцбург
|22 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:3
|Рапид
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|2:0
|Зальцбург
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:2
|Рапид
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:1
|Зальцбург
|24 тур
|10 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|3:1
|Рапид
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:2
|Зальцбург
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Рапид
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|21 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11