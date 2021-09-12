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ЛАСК - Аустрия

12.09.2021, Воскресенье, 15:30 мск Австрия. Бундеслига, 7 тур ЛАСК - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
12 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Аустрия 1:1 ЛАСК
1 тур
11 сентября, пятница 21:30 ЛАСК 1:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
13 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Аустрия
2 тур
3 августа, суббота 18:00 Аустрия 0:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 5:2 Аустрия
26 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 2:2 ЛАСК
19 тур
22 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 2:0 Аустрия
8 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия 0:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
21 апреля, суббота 19:30 ЛАСК 1:0 Аустрия
22 тур
10 февраля, суббота 20:30 Аустрия 1:3 ЛАСК
13 тур
28 октября, суббота 19:30 ЛАСК 2:2 Аустрия
4 тур
12 августа, суббота 19:30 Аустрия 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Аустрия 5:0 ЛАСК
22 тур
26 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 0:4 Аустрия
12 тур
23 октября, суббота 20:30 Аустрия 4:1 ЛАСК
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 3:4 Аустрия
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:1 Аустрия
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Аустрия 0:1 ЛАСК
12 тур
25 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 3:0 ЛАСК
2 тур
24 июля, пятница 22:30 ЛАСК 4:5 Аустрия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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