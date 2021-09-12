ЛАСК - Аустрия

|12 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|1:1
|ЛАСК
|1 тур
|11 сентября, пятница
|21:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия
|12 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|1:1
|ЛАСК
|1 тур
|11 сентября, пятница
|21:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия
|32 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|5:2
|Аустрия
|26 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:2
|ЛАСК
|19 тур
|22 февраля, пятница
|21:30
|ЛАСК
|2:0
|Аустрия
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:30
|Аустрия
|0:3
|ЛАСК
|31 тур
|21 апреля, суббота
|19:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия
|22 тур
|10 февраля, суббота
|20:30
|Аустрия
|1:3
|ЛАСК
|13 тур
|28 октября, суббота
|19:30
|ЛАСК
|2:2
|Аустрия
|4 тур
|12 августа, суббота
|19:30
|Аустрия
|2:0
|ЛАСК
|32 тур
|7 мая, суббота
|20:30
|Аустрия
|5:0
|ЛАСК
|22 тур
|26 февраля, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:4
|Аустрия
|12 тур
|23 октября, суббота
|20:30
|Аустрия
|4:1
|ЛАСК
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|3:4
|Аустрия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21