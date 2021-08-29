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Рид - ЛАСК

29.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 6 тур Рид - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Рид 0:3 ЛАСК
10 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:0 Рид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 20:30 ЛАСК 1:1 Рид
21 тур
19 февраля, суббота 18:00 Рид 2:0 ЛАСК
13 тур
30 октября, суббота 20:30 ЛАСК 0:3 Рид
3 тур
31 июля, суббота 20:30 Рид 1:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
3 апреля, суббота 20:00 Рид 2:2 ЛАСК
27 тур
28 марта, воскресенье 17:30 ЛАСК 3:0 Рид
10 тур
3 октября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Рид
9 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Рид 5:2 ЛАСК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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