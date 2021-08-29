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Адмира Ваккер - Штурм

29.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 6 тур Адмира Ваккер - Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 0:0 Штурм
11 тур
12 декабря, суббота 19:00 Штурм 3:0 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
22 февраля, суббота 19:00 Адмира Ваккер 0:2 Штурм
9 тур
29 сентября, воскресенье 15:30 Штурм 4:1 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
13 тур
3 ноября, суббота 19:00 Штурм 1:1 Адмира Ваккер
2 тур
4 августа, суббота 18:00 Адмира Ваккер 2:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Штурм 3:1 Адмира Ваккер
19 тур
7 декабря, суббота 22:00 Адмира Ваккер 0:1 Штурм
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Штурм 1:0 Адмира Ваккер
1 тур
21 июля, воскресенье 18:30 Адмира Ваккер 2:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Адмира Ваккер 2:1 Штурм
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Штурм 3:2 Адмира Ваккер
17 тур
24 ноября, суббота 19:00 Адмира Ваккер 0:1 Штурм
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Штурм 3:0 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
35 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 1:1 Штурм
26 тур
21 марта, среда 23:30 Штурм 1:0 Адмира Ваккер
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 1:0 Штурм
8 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Штурм 1:1 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Штурм 2:1 Адмира Ваккер
26 тур
19 марта, суббота 20:00 Адмира Ваккер 1:0 Штурм
13 тур
30 октября, суббота 20:30 Штурм 2:0 Адмира Ваккер
3 тур
1 августа, воскресенье 20:30 Адмира Ваккер 2:2 Штурм
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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