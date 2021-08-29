Адмира Ваккер - Штурм

|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:0
|Штурм
|11 тур
|12 декабря, суббота
|19:00
|Штурм
|3:0
|Адмира Ваккер
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:0
|Штурм
|11 тур
|12 декабря, суббота
|19:00
|Штурм
|3:0
|Адмира Ваккер
|20 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:2
|Штурм
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|4:1
|Адмира Ваккер
|13 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Штурм
|1:1
|Адмира Ваккер
|2 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Адмира Ваккер
|2:3
|Штурм
|28 тур
|22 марта, суббота
|22:00
|Штурм
|3:1
|Адмира Ваккер
|19 тур
|7 декабря, суббота
|22:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Штурм
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Штурм
|1:0
|Адмира Ваккер
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|18:30
|Адмира Ваккер
|2:2
|Штурм
|35 тур
|22 мая, среда
|22:30
|Адмира Ваккер
|2:1
|Штурм
|26 тур
|16 марта, суббота
|21:30
|Штурм
|3:2
|Адмира Ваккер
|17 тур
|24 ноября, суббота
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Штурм
|8 тур
|15 сентября, суббота
|20:30
|Штурм
|3:0
|Адмира Ваккер
|35 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Адмира Ваккер
|1:1
|Штурм
|26 тур
|21 марта, среда
|23:30
|Штурм
|1:0
|Адмира Ваккер
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|1:0
|Штурм
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Адмира Ваккер
|36 тур
|25 мая, среда
|22:30
|Штурм
|2:1
|Адмира Ваккер
|26 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Адмира Ваккер
|1:0
|Штурм
|13 тур
|30 октября, суббота
|20:30
|Штурм
|2:0
|Адмира Ваккер
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|20:30
|Адмира Ваккер
|2:2
|Штурм
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21