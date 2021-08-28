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Альтах - Вольфсберг

28.08.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 6 тур Альтах - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
19 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Вольфсберг 0:1 Альтах
8 тур
21 ноября, суббота 19:00 Альтах 0:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
5 тур
24 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 5:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
23 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 0:0 Альтах
8 тур
22 сентября, суббота 18:00 Альтах 0:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
14 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
12 тур
21 октября, суббота 19:30 Альтах 3:2 Вольфсберг
3 тур
6 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
19 тур
10 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:1 Вольфсберг
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Вольфсберг 1:2 Альтах
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Альтах 1:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Альтах 1:1 Вольфсберг
25 тур
1 марта, вторник 21:00 Вольфсберг 1:0 Альтах
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Вольфсберг 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 17:00 Вольфсберг 2:0 Альтах
22 тур
28 февраля, суббота 18:00 Альтах 1:0 Вольфсберг
13 тур
25 октября, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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