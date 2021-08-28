Альтах - Вольфсберг

|19 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|0:1
|Альтах
|8 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Альтах
|0:2
|Вольфсберг
|19 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|0:1
|Альтах
|8 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Альтах
|0:2
|Вольфсберг
|16 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|5 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|5:2
|Альтах
|19 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|8 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Альтах
|0:1
|Вольфсберг
|30 тур
|14 апреля, суббота
|19:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|21 тур
|3 февраля, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|12 тур
|21 октября, суббота
|19:30
|Альтах
|3:2
|Вольфсберг
|3 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:0
|Альтах
|28 тур
|8 апреля, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|19 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|1:2
|Альтах
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:30
|Альтах
|1:0
|Вольфсберг
|34 тур
|7 мая, суббота
|19:30
|Альтах
|1:1
|Вольфсберг
|25 тур
|1 марта, вторник
|21:00
|Вольфсберг
|1:0
|Альтах
|16 тур
|21 ноября, суббота
|20:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Вольфсберг
|0:2
|Альтах
|31 тур
|2 мая, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|2:0
|Альтах
|22 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|1:0
|Вольфсберг
|13 тур
|25 октября, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|4 тур
|9 августа, суббота
|21:00
|Альтах
|1:2
|Вольфсберг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21