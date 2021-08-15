ЛАСК - Штурм

|6 тур
|28 апреля, среда
|19:30
|ЛАСК
|0:0
|Штурм
|5 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|3:1
|ЛАСК
|17 тур
|14 февраля, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|2:0
|Штурм
|6 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Штурм
|0:2
|ЛАСК
|28 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|2:3
|ЛАСК
|27 тур
|24 апреля, среда
|20:00
|ЛАСК
|1:2
|Штурм
|20 тур
|3 марта, воскресенье
|16:30
|Штурм
|0:3
|ЛАСК
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:0
|Штурм
|34 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|ЛАСК
|25 тур
|3 марта, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|16 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:0
|ЛАСК
|7 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|2:1
|Штурм
|34 тур
|14 мая, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|24 тур
|5 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:1
|ЛАСК
|18 тур
|4 декабря, суббота
|20:30
|Штурм
|5:0
|ЛАСК
|8 тур
|21 сентября, вторник
|22:30
|ЛАСК
|0:4
|Штурм
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21