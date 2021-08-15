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ЛАСК - Штурм

15.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 4 тур ЛАСК - Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
6 тур
28 апреля, среда 19:30 ЛАСК 0:0 Штурм
5 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
17 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Штурм
6 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
6 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Штурм 0:2 ЛАСК
5 тур
17 июня, среда 21:30 ЛАСК 4:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Штурм
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 2:3 ЛАСК
27 тур
24 апреля, среда 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
20 тур
3 марта, воскресенье 16:30 Штурм 0:3 ЛАСК
9 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 17:00 Штурм 3:1 ЛАСК
25 тур
3 марта, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Штурм
16 тур
25 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:0 ЛАСК
7 тур
9 сентября, суббота 17:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 20:30 ЛАСК 0:2 Штурм
24 тур
5 марта, суббота 20:30 Штурм 1:1 ЛАСК
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Штурм 5:0 ЛАСК
8 тур
21 сентября, вторник 22:30 ЛАСК 0:4 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:00 Штурм 0:1 ЛАСК
22 тур
27 февраля, суббота 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Штурм
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Штурм 3:3 ЛАСК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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