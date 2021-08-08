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Тироль - ЛАСК

08.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 3 тур Тироль - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 15:30 ЛАСК 3:3 Тироль
1 тур
4 апреля, воскресенье 15:30 Тироль 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
13 тур
24 января, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:4 Тироль
2 тур
19 сентября, суббота 18:00 Тироль 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
15 тур
23 ноября, суббота 19:00 Тироль 0:2 ЛАСК
4 тур
17 августа, суббота 18:00 ЛАСК 1:1 Тироль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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