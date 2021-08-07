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Штурм - Альтах

07.08.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 3 тур Штурм - Альтах
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
15 тур
30 января, суббота 19:00 Альтах 2:1 Штурм
4 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Штурм 4:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
17 тур
8 декабря, воскресенье 16:30 Штурм 1:2 Альтах
6 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Альтах 1:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Альтах 0:2 Штурм
4 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Штурм 1:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
36 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Альтах 0:0 Штурм
27 тур
17 марта, суббота 20:30 Штурм 1:0 Альтах
18 тур
2 декабря, суббота 20:30 Альтах 1:2 Штурм
9 тур
23 сентября, суббота 19:30 Штурм 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
14 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:2 Штурм
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Штурм 3:0 Альтах
15 тур
19 ноября, суббота 18:00 Альтах 1:1 Штурм
6 тур
27 августа, суббота 17:00 Штурм 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 17:00 Штурм 4:1 Альтах
21 тур
6 февраля, суббота 18:00 Альтах 2:2 Штурм
12 тур
17 октября, суббота 19:30 Штурм 3:1 Альтах
3 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Альтах 0:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 17:00 Штурм 5:0 Альтах
19 тур
13 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:0 Штурм
10 тур
27 сентября, суббота 18:00 Штурм 2:2 Альтах
1 тур
19 июля, суббота 21:00 Альтах 1:0 Штурм
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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