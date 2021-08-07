Штурм - Альтах

|15 тур
|30 января, суббота
|19:00
|Альтах
|2:1
|Штурм
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|4:0
|Альтах
|15 тур
|30 января, суббота
|19:00
|Альтах
|2:1
|Штурм
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|4:0
|Альтах
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:30
|Штурм
|1:2
|Альтах
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|Альтах
|1:2
|Штурм
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:2
|Штурм
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Альтах
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Альтах
|0:0
|Штурм
|27 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:0
|Альтах
|18 тур
|2 декабря, суббота
|20:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|9 тур
|23 сентября, суббота
|19:30
|Штурм
|0:0
|Альтах
|33 тур
|14 мая, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Штурм
|3:0
|Альтах
|15 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Альтах
|1:1
|Штурм
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|Альтах
|30 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Штурм
|4:1
|Альтах
|21 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|2:2
|Штурм
|12 тур
|17 октября, суббота
|19:30
|Штурм
|3:1
|Альтах
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|17:30
|Альтах
|0:1
|Штурм
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11