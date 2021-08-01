Зальцбург - Рид

|14 тур
|27 января, среда
|20:30
|Зальцбург
|3:0
|Рид
|3 тур
|26 сентября, суббота
|18:00
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|31 тур
|29 апреля, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Рид
|1:6
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Рид
|0:2
|Зальцбург
|31 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|22 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Рид
|1:0
|Зальцбург
|13 тур
|24 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|4 тур
|11 августа, вторник
|19:30
|Рид
|1:4
|Зальцбург
|30 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|2:1
|Рид
|21 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:00
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|12 тур
|18 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|4:2
|Рид
|3 тур
|2 августа, суббота
|21:00
|Рид
|0:2
|Зальцбург
|35 тур
|4 мая, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|4:0
|Рид
|26 тур
|8 марта, суббота
|22:00
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|4:0
|Рид
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:30
|Рид
|0:5
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, среда
|22:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|26 тур
|16 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|17 тур
|24 ноября, суббота
|21:30
|Рид
|3:1
|Зальцбург
|8 тур
|15 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Рид
|0:1
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|25 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|10 тур
|2 октября, суббота
|20:30
|Рид
|1:2
|Зальцбург
|9 тур
|25 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11