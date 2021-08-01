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Зальцбург - Рид

01.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 2 тур Зальцбург - Рид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
14 тур
27 января, среда 20:30 Зальцбург 3:0 Рид
3 тур
26 сентября, суббота 18:00 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
29 апреля, суббота 19:30 Зальцбург 1:1 Рид
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Рид 1:6 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 19:30 Зальцбург 1:0 Рид
4 тур
13 августа, суббота 17:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 2:1 Рид
22 тур
13 февраля, суббота 18:00 Рид 1:0 Зальцбург
13 тур
24 октября, суббота 19:30 Зальцбург 2:1 Рид
4 тур
11 августа, вторник 19:30 Рид 1:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 2:1 Рид
21 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Рид 2:2 Зальцбург
12 тур
18 октября, суббота 18:00 Зальцбург 4:2 Рид
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
35 тур
4 мая, воскресенье 18:30 Зальцбург 4:0 Рид
26 тур
8 марта, суббота 22:00 Рид 1:3 Зальцбург
17 тур
1 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Рид
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:30 Рид 0:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Рид 2:2 Зальцбург
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Зальцбург 2:2 Рид
17 тур
24 ноября, суббота 21:30 Рид 3:1 Зальцбург
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Рид
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Рид 0:1 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Рид
4 тур
13 августа, суббота 20:30 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:2 Рид
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 2:2 Зальцбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 Рид 1:2 Зальцбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Зальцбург 2:0 Рид
20 тур
13 февраля, суббота 20:00 Рид 1:2 Зальцбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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