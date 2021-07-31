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ЛАСК - Рапид

31.07.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 2 тур ЛАСК - Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
10 тур
22 мая, суббота 18:00 Рапид 3:0 ЛАСК
4 тур
21 апреля, среда 21:30 ЛАСК 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
15 тур
31 января, воскресенье 19:00 ЛАСК 1:2 Рапид
4 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Рапид 3:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
9 тур
1 июля, среда 21:30 Рапид 3:1 ЛАСК
3 тур
10 июня, среда 19:30 ЛАСК 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 0:4 Рапид
5 тур
24 августа, суббота 18:00 Рапид 1:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 0:1 ЛАСК
4 тур
19 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 17:00 ЛАСК 0:2 Рапид
24 тур
24 февраля, суббота 20:30 Рапид 2:0 ЛАСК
15 тур
18 ноября, суббота 18:00 ЛАСК 1:2 Рапид
6 тур
26 августа, суббота 19:30 Рапид 1:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 ЛАСК 1:2 Рапид
26 тур
19 марта, суббота 18:00 Рапид 0:0 ЛАСК
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Рапид 5:0 ЛАСК
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:0 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 22:30 Рапид 0:0 ЛАСК
20 тур
12 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 4:2 Рапид
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 ЛАСК 3:3 Рапид
5 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Рапид 4:1 ЛАСК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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