ЛАСК - Рапид

|10 тур
|22 мая, суббота
|18:00
|Рапид
|3:0
|ЛАСК
|4 тур
|21 апреля, среда
|21:30
|ЛАСК
|1:1
|Рапид
|15 тур
|31 января, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|1:2
|Рапид
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|3:0
|ЛАСК
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|0:1
|ЛАСК
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:1
|Рапид
|33 тур
|5 мая, суббота
|17:00
|ЛАСК
|0:2
|Рапид
|24 тур
|24 февраля, суббота
|20:30
|Рапид
|2:0
|ЛАСК
|15 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|ЛАСК
|1:2
|Рапид
|6 тур
|26 августа, суббота
|19:30
|Рапид
|1:0
|ЛАСК
|36 тур
|25 мая, среда
|22:30
|ЛАСК
|1:2
|Рапид
|26 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Рапид
|0:0
|ЛАСК
|16 тур
|20 ноября, суббота
|20:30
|Рапид
|5:0
|ЛАСК
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:0
|Рапид
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21