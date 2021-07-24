Введите ваш ник на сайте

Альтах - ЛАСК

24.07.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 1 тур Альтах - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
6 марта, суббота 19:00 Альтах 0:1 ЛАСК
9 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 ЛАСК 3:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
12 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Альтах 0:1 ЛАСК
1 тур
28 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Альтах 1:2 ЛАСК
11 тур
20 октября, суббота 18:00 ЛАСК 1:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 19:30 Альтах 0:2 ЛАСК
23 тур
17 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 2:0 Альтах
14 тур
4 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:4 ЛАСК
5 тур
20 августа, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Альтах
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
...
  • Читайте нас: 