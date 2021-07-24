Рапид - Хартберг

|21 тур
|14 марта, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:0
|Хартберг
|10 тур
|6 декабря, воскресенье
|16:30
|Хартберг
|1:3
|Рапид
|21 тур
|14 марта, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:0
|Хартберг
|10 тур
|6 декабря, воскресенье
|16:30
|Хартберг
|1:3
|Рапид
|20 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:30
|Хартберг
|2:2
|Рапид
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|3:3
|Хартберг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11