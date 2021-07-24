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Рапид - Хартберг

24.07.2021, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 1 тур Рапид - Хартберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Рапид 4:0 Хартберг
10 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Хартберг 1:3 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
6 тур
21 июня, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Хартберг
5 тур
17 июня, среда 19:30 Хартберг 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
23 февраля, воскресенье 16:30 Хартберг 2:2 Рапид
9 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 3:3 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
27 апреля, суббота 18:00 Рапид 3:4 Хартберг
27 тур
23 апреля, вторник 20:00 Хартберг 2:4 Рапид
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Рапид 2:2 Хартберг
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Хартберг 3:0 Рапид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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