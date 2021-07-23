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Штурм - Зальцбург

23.07.2021, Пятница, 21:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 1 тур Штурм - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 15:30 Штурм 1:3 Зальцбург
1 тур
4 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
19 тур
28 февраля, воскресенье 19:00 Штурм 2:1 Зальцбург
8 тур
21 ноября, суббота 19:00 Зальцбург 1:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
9 тур
1 июля, среда 21:30 Зальцбург 5:2 Штурм
3 тур
10 июня, среда 21:30 Штурм 1:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
22 тур
8 марта, воскресенье 16:30 Зальцбург 2:0 Штурм
11 тур
19 октября, суббота 18:00 Штурм 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
31 тур
19 мая, воскресенье 18:00 Штурм 1:2 Зальцбург
25 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 Штурм
21 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Штурм
10 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Штурм 1:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
6 мая, воскресенье 17:30 Зальцбург 4:1 Штурм
24 тур
25 февраля, воскресенье 18:30 Штурм 2:4 Зальцбург
15 тур
19 ноября, воскресенье 18:30 Зальцбург 5:0 Штурм
6 тур
27 августа, воскресенье 17:30 Штурм 1:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
9 апреля, воскресенье 17:30 Зальцбург 1:0 Штурм
19 тур
11 декабря, воскресенье 18:30 Штурм 0:1 Зальцбург
10 тур
2 октября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:1 Штурм
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Штурм 3:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Зальцбург 1:1 Штурм
25 тур
2 марта, среда 22:30 Штурм 0:0 Зальцбург
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:30 Зальцбург 3:1 Штурм
7 тур
30 августа, воскресенье 17:30 Штурм 2:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
20 мая, среда 21:30 Штурм 0:0 Зальцбург
25 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:1 Штурм
16 тур
23 ноября, воскресенье 18:30 Штурм 1:2 Зальцбург
7 тур
30 августа, суббота 18:30 Зальцбург 2:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
12 апреля, суббота 18:30 Зальцбург 1:2 Штурм
23 тур
15 февраля, суббота 19:30 Штурм 1:4 Зальцбург
14 тур
2 ноября, суббота 22:00 Зальцбург 1:0 Штурм
5 тур
17 августа, суббота 18:30 Штурм 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Штурм
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Штурм 1:1 Зальцбург
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:2 Штурм
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 20:30 Штурм 2:2 Зальцбург
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Штурм
12 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
5 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Зальцбург 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
16 апреля, суббота 20:30 Штурм 0:3 Зальцбург
19 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Штурм
5 тур
24 ноября, среда 20:30 Зальцбург 2:0 Штурм
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Штурм 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
26 тур
24 марта, среда 21:30 Зальцбург 3:0 Штурм
18 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Штурм 0:0 Зальцбург
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Зальцбург 4:2 Штурм
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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