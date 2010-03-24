Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Сампдория
Бари - Сампдория: обзор матча 24 марта 2010
Бари
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
58'
Р. Меджиорини
86'
П. Баррето
19'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Сампдория
Замена
М. Донати
️️️️
П. Баррето
ГОЛ! 2:1!
П. Баррето
Желтая карточка
М. Падалино
Замена
М. Падалино
️️️️
С. Губерти
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
П. Аккарди
ГОЛ! 1:1!
Р. Меджиорини
Замена
П. Камата
️️️️
Э. Ривас
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
П. Аккарди
️️️️
М. Росси
Желтая карточка
Д. Гастальделло
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
10
Педро Камата
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Сампдория
0
Марио Кассано
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
19
Бонуччи
5
Масиелло
14
Бельмонте
27
Ривас
14
Гацци
4
Альмирон
27
Альварес
10
Баррето
69
Меджиорини
4-4-2
30
Сторари
6
Дзаури
5
Гастальделло
3
Циглер
13
Росси
70
Маннини
12
Тиссоне
17
Паломбо
8
Губерти
11
Паццини
99
Кассано
27
Ривас
10
Камата
10
Камата
27
Ривас
10
Баррето
5
Донати
5
Донати
10
Баррето
69
Меджиорини
9
Кастильо
9
Кастильо
69
Меджиорини
13
Росси
20
Аккарди
20
Аккарди
13
Росси
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
8
Губерти
4
Падалино
4
Падалино
8
Губерти
Остались в запасе
Бари
Сампдория
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
0
Марио Кассано
ВР
77
Франко Семиоли
ПП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
0
Марио Кассано
ВР
77
Франко Семиоли
ПП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
Все
Бари
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+