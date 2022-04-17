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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 17 апреля 2022
ПСЖ
17.04.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
12'
Неймар
45+4'
К. Мбаппе (П)
31'
Д. Чалета-Цар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Марсель
90'
+3
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
Д. Доннарумма
90'
+2
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+1
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
90'
+1
Замена
С. Рамос
️️️️
М. Верратти
88'
81'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
П. Гуйе
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
И. Гуйе
80'
77'
Замена
П. Лирола
️️️️
В. Ронжье
Желтая карточка
Неймар
55'
Желтая карточка
И. Гуйе
46'
46'
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Ундер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мбаппе
45'
+4
Желтая карточка
Н. Мендеш
37'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чалета-Цар
21'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
М. Верратти
17'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
М. Верратти
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
14
Луан Перес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
3
Кимпембе
5
Маркиньос
2
Хакими
5
Гуйе
2
Перейра
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-2-3-1-1
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
18
Гуйе
8
Жерсон
6
Гендузи
21
Ронжье
10
Пайет
7
Ундер
6
Верратти
93
Рамос
93
Рамос
6
Верратти
5
Гуйе
23
Вейналдум
23
Вейналдум
5
Гуйе
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
7
Ундер
77
Арит
77
Арит
7
Ундер
18
Гуйе
9
Дьенг
9
Дьенг
18
Гуйе
15
Чалета-Цар
94
Бакамбу
94
Бакамбу
15
Чалета-Цар
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча ПСЖ - Марсель
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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