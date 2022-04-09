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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - ПСЖ
Клермон - ПСЖ: обзор матча 09 апреля 2022
Клермон
09.04.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 6
Завершен
ПСЖ
42'
Ж. Доссу
6'
Неймар
19'
К. Мбаппе
71'
Неймар (П)
74'
К. Мбаппе
80'
К. Мбаппе
83'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - ПСЖ
Замена
Ф. Ожье
️️️️
Ж. Биллонг
90'
86'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Хакими
85'
Замена
Э. Мишу
️️️️
М. Верратти
85'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
Замена
О. Бускетс
️️️️
М. Байо
84'
83'
ГОЛ! 1:6!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
80'
ГОЛ! 1:5!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
79'
Замена
Т. Керер
️️️️
П. Кимпембе
74'
ГОЛ! 1:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
71'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Неймар
Желтая карточка
Й. Гастьен
70'
67'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
И. Гуйе
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Д. Бертомье
67'
Замена
Г. Кюи
️️️️
С. Хауи
67'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Доссу
66'
53'
Желтая карточка
Неймар
ГОЛ! 1:2!
Ж. Доссу
42'
19'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
6'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Десма
29
Менди
80
Зедадка
6
Биллонг
36
Сейду
6
Маньин
25
Гастьен
20
Доссу
15
Бертомье
10
Хауи
18
Байо
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
93
Рамос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Перейра
5
Гуйе
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
6
Биллонг
21
Ожье
21
Ожье
6
Биллонг
20
Доссу
26
Аллевина
26
Аллевина
20
Доссу
18
Байо
14
Бускетс
14
Бускетс
18
Байо
10
Хауи
99
Кюи
99
Кюи
10
Хауи
15
Бертомье
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Бертомье
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
3
Кимпембе
6
Керер
6
Керер
3
Кимпембе
5
Гуйе
23
Вейналдум
23
Вейналдум
5
Гуйе
6
Верратти
20
Мишу
20
Мишу
6
Верратти
2
Хакими
29
Эбимбе
29
Эбимбе
2
Хакими
Остались в запасе
Клермон
ПСЖ
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
29
Наэль Жаби
АП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Клермон - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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