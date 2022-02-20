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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Клермон
Марсель - Клермон: обзор матча 20 февраля 2022
Марсель
20.02.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Клермон
13'
М. Байо
84'
Д. Аллевина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Клермон
Замена
Л. Перес
️️️️
Жерсон
89'
88'
Желтая карточка
Г. Кюи
87'
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Байо
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Аллевина
Пас отдал
Д. Бертомье
82'
Замена
С. Хауи
️️️️
Э. Рашани
Замена
Л. Энрике
️️️️
П. Лирола
81'
81'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
С. Абдул Самед
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
75'
69'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Л. Да Кунья
68'
Желтая карточка
А. Сейду
Желтая карточка
М. Гендузи
68'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Колашинац
63'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Байо
Пас отдал
А. Зедадка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
15
Джейсон Бертомье
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Лирола
8
Жерсон
6
Гендузи
21
Ронжье
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
4-3-1-2
12
Джоко
36
Сейду
80
Зедадка
22
Хунтонджи
12
Н'Симба
25
Гастьен
99
Самед
6
Маньин
19
Рашани
7
Да Кунья
18
Байо
8
Жерсон
14
Перес
14
Перес
8
Жерсон
14
Лирола
11
Энрике
11
Энрике
14
Лирола
23
Колашинац
9
Дьенг
9
Дьенг
23
Колашинац
7
Да Кунья
26
Аллевина
26
Аллевина
7
Да Кунья
99
Самед
15
Бертомье
15
Бертомье
99
Самед
19
Рашани
10
Хауи
10
Хауи
19
Рашани
18
Байо
99
Кюи
99
Кюи
18
Байо
Остались в запасе
Марсель
Клермон
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Марсель - Клермон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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