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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 07 марта 2010
Сампдория
07.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
29'
С. Губерти
36'
Д. Паццини
7'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
Замена
С. Маури
️️️️
С. Сивилья
Красная карточка
М. Сарате
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Замена
Матузалем
️️️️
М. Диаките
Замена
А. Кассано
️️️️
Н. Поцци
Замена
С. Макинва
️️️️
Т. Рокки
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
П. Аккарди
Желтая карточка
Л. Дзаури
Желтая карточка
К. Ледесма
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
ГОЛ! 1:1!
С. Губерти
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
2'
Желтая карточка
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сампдория
0
Марио Кассано
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
27
Матузалем
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
17
Луккини
5
Гастальделло
20
Аккарди
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
15
Поли
77
Семиоли
11
Паццини
9
Поцци
3-2-2-3
16
Муслера
2
Стендардо
26
Раду
13
Сивилья
23
Диаките
11
Коларов
24
Ледесма
32
Брокки
18
Рокки
9
Сарате
10
Флоккари
20
Аккарди
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
20
Аккарди
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
9
Поцци
99
Кассано
99
Кассано
9
Поцци
13
Сивилья
6
Маури
6
Маури
13
Сивилья
23
Диаките
27
Матузалем
27
Матузалем
23
Диаките
18
Рокки
28
Макинва
28
Макинва
18
Рокки
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Сампдория - Лацио
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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