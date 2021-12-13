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Материалы

ПСЖ - Монако

12.12.2021, Воскресенье, 22:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: Матч ТВ Франция. Лига 1, 18 тур ПСЖ - Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
Финал
19 мая, среда 22:15 Монако 0:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2020/2021)
26 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
11 тур
20 ноября, пятница 23:00 Монако 3:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
15 тур
15 января, среда 23:00 Монако 1:4 ПСЖ
20 тур
12 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 3:1 Монако
13 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Монако 0:4 ПСЖ
Суперкубок Франции 2018

4 августа, суббота 15:00 ПСЖ 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 7:1 Монако
14 тур
26 ноября, воскресенье 23:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
Финал
31 марта, суббота 22:05 ПСЖ 3:0 Монако
Суперкубок Франции 2017

29 июля, суббота 22:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
26 апреля, среда 22:05 ПСЖ 5:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
Финал
1 апреля, суббота 22:00 Монако 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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