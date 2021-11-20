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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 20 ноября 2021
Ренн
20.11.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
8'
М. Терье
28'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монпелье
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
90'
+2
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ж. Мартен
90'
+2
89'
Замена
С. Делайе
️️️️
Ж. Шотар
89'
Замена
Тулер
️️️️
М. Ристич
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
88'
Желтая карточка
Ф. Тайт
86'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
83'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Л. Майер
83'
74'
Замена
Н. Коцца
️️️️
М. Эстеве
46'
Замена
Э. Ваи
️️️️
Н. Джоаккини
46'
Замена
Б. Макуана
️️️️
В. Жермен
41'
Вторая желтая
Т. Саванье
ГОЛ! 2:0!
Л. Майер
Пас отдал
Г. Лаборд
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
Х. Траоре
8'
6'
Желтая карточка
Ф. Мойе
3'
Желтая карточка
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-3-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
5
Баде
21
Агер
14
Траоре
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
3-1-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
12
Сахо
23
Ристич
13
Шотар
10
Саванье
3
Эстеве
91
Мойе
98
Жермен
45
Мавидиди
16
Джоаккини
8
Мартен
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Мартен
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
14
Майер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Майер
23
Ристич
3
Тулер
3
Тулер
23
Ристич
3
Эстеве
31
Коцца
31
Коцца
3
Эстеве
13
Шотар
19
Делайе
19
Делайе
13
Шотар
16
Джоаккини
11
Ваи
11
Ваи
16
Джоаккини
98
Жермен
2
Макуана
2
Макуана
98
Жермен
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Монпелье
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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