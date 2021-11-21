Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ренн - Монпелье

20.11.2021, Суббота, 23:00 мск Франция. Лига 1, 14 тур Ренн - Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
26 тур
21 февраля, воскресенье 15:00 Монпелье 2:1 Ренн
2 тур
29 августа, суббота 18:00 Ренн 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Ренн 5:0 Монпелье
1 тур
10 августа, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
21 тур
20 января, воскресенье 17:00 Ренн 0:0 Монпелье
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Ренн 1:1 Монпелье
11 тур
28 октября, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Ренн 1:0 Монпелье
3 тур
27 августа, суббота 21:00 Монпелье 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Монпелье 2:0 Ренн
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Монпелье 0:0 Ренн
17 тур
6 декабря, суббота 22:00 Ренн 0:4 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
25 тур
15 февраля, суббота 23:00 Ренн 2:2 Монпелье
7 тур
26 сентября, четверг 23:00 Монпелье 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:30 Монпелье 2:0 Ренн
9 тур
20 октября, суббота 22:00 Ренн 2:1 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/2 финала
16 января, среда 23:59 Ренн 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2011/2012)
36 тур
7 мая, понедельник 23:00 Ренн 0:2 Монпелье
3 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Монпелье 4:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
5 марта, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Ренн
10 тур
23 октября, суббота 21:00 Ренн 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 23:00 Монпелье 3:1 Ренн
10 тур
24 октября, суббота 23:00 Ренн 3:0 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
...
  • Читайте нас: 