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Материалы

Монако - Лилль

19.11.2021, Пятница, 23:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 14 тур Монако - Лилль
Франция. Лига 1 (2020/2021)
29 тур
14 марта, воскресенье 19:05 Монако 0:0 Лилль
13 тур
6 декабря, воскресенье 15:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
19 тур
21 декабря, суббота 22:45 Монако 5:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
17 декабря, вторник 23:05 Монако 0:3 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
15 марта, пятница 22:45 Лилль 0:1 Монако
2 тур
18 августа, суббота 21:00 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
16 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Лилль
7 тур
22 сентября, пятница 21:45 Лилль 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монако 4:0 Лилль
4 тур
10 сентября, суббота 21:00 Лилль 1:4 Монако
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
4 апреля, вторник 22:00 Монако 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 4:1 Монако
2 тур
14 августа, пятница 21:30 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 19:00 Лилль 0:1 Монако
4 тур
30 августа, суббота 19:00 Монако 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Монако 1:1 Лилль
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:59 Лилль 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Монако 1:0 Лилль
14 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Лилль 4:0 Монако
17 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Монако
7 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Монако 0:0 Лилль
6 тур
29 августа, среда 22:30 Лилль 0:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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