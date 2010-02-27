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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Бари
Катания - Бари: обзор матча 27 февраля 2010
Катания
27.02.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 0
Завершен
Бари
4'
А. Риккьюти
40'
К. Льяма
81'
Т. Моримото
90'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Бари
ГОЛ! 4:0!
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Б. Аугустин
️️️️
К. Терлицци
ГОЛ! 3:0!
Т. Моримото
Замена
М. Донати
️️️️
А. Гацци
Замена
А. Сесту
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
Т. Моримото
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
М. Лопес
Пенальти не реализован!
П. Баррето
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Э. Ривас
️️️️
В. Коман
ГОЛ! 2:0!
К. Льяма
ГОЛ! 1:0!
А. Риккьюти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Бари
0
Иларио Ламберти
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
88
Терлицци
26
Сильвестре
22
Альварес
19
Льяма
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
22
Иско
55
Мартинес
11
Лопес
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
4
Альмирон
14
Гацци
78
Коман
10
Баррето
9
Кастильо
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
11
Лопес
15
Моримото
15
Моримото
11
Лопес
88
Терлицци
4
Аугустин
4
Аугустин
88
Терлицци
27
Альварес
7
Сесту
7
Сесту
27
Альварес
78
Коман
27
Ривас
27
Ривас
78
Коман
14
Гацци
5
Донати
5
Донати
14
Гацци
Остались в запасе
Катания
Бари
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
0
Иларио Ламберти
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
0
Иларио Ламберти
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Катания - Бари
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
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