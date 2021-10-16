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Материалы

Лион - Монако

16.10.2021, Суббота, 22:00 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Лига 1, 10 тур Лион - Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
35 тур
2 мая, воскресенье 22:00 Монако 2:3 Лион
8 тур
25 октября, воскресенье 23:00 Лион 4:1 Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
21 апреля, среда 22:10 Лион 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
9 августа, пятница 21:45 Монако 0:3 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:00 Монако 2:0 Лион
18 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Лион 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
24 тур
4 февраля, воскресенье 23:00 Монако 3:2 Лион
9 тур
13 октября, пятница 21:45 Лион 3:2 Монако
Франция. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
24 января, среда 23:05 Монако 2:3 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
23 апреля, воскресенье 22:15 Лион 1:2 Монако
18 тур
18 декабря, воскресенье 22:45 Монако 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Лион 6:1 Монако
10 тур
16 октября, пятница 21:30 Монако 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Лион
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лион 1:1
(4:5)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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