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Материалы

Марсель - Ренн

19.09.2021, Воскресенье, 18:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 6 тур Марсель - Ренн
Франция. Лига 1 (2020/2021)
22 тур
10 марта, среда 21:00 Марсель 1:0 Ренн
15 тур
16 декабря, среда 23:00 Ренн 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2019/2020)
20 тур
10 января, пятница 22:45 Ренн 0:1 Марсель
8 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Ренн 1:1 Марсель
3 тур
26 августа, воскресенье 22:00 Марсель 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 19:00 Ренн 0:3 Марсель
5 тур
10 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:3 Ренн
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 20:45 Ренн 2:2
(4:3)п		 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
18 февраля, суббота 19:00 Марсель 2:0 Ренн
6 тур
21 сентября, среда 22:00 Ренн 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
18 марта, пятница 22:30 Марсель 2:5 Ренн
16 тур
3 декабря, четверг 23:00 Ренн 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Ренн 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, суббота 19:00 Марсель 3:0 Ренн
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
29 октября, среда 22:55 Ренн 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 20:00 Марсель 0:1 Ренн
12 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 20:00 Ренн 2:2 Марсель
4 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Марсель 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 23:59 Ренн 1:2 Марсель
5 тур
10 сентября, суббота 23:00 Марсель 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
11 марта, пятница 23:00 Ренн 0:2 Марсель
11 тур
1 декабря, среда 21:00 Марсель 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 23:00 Марсель 3:1 Ренн
3 тур
22 августа, суббота 23:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Марсель 4:0 Ренн
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Ренн 4:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
13 января, воскресенье 22:55 Ренн 3:1 Марсель
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Марсель 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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