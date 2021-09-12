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Материалы

Монако - Марсель

11.09.2021, Суббота, 22:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 5 тур Монако - Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
23 января, суббота 23:00 Монако 3:1 Марсель
14 тур
12 декабря, суббота 19:00 Марсель 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
5 тур
15 сентября, воскресенье 22:00 Монако 3:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2018/2019)
20 тур
13 января, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Монако
4 тур
2 сентября, воскресенье 22:00 Монако 2:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
28 января, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
4 тур
27 августа, воскресенье 22:00 Монако 6:1 Марсель
Франция. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
1 марта, среда 23:05 Марсель 3:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
15 января, воскресенье 23:00 Марсель 1:4 Монако
14 тур
26 ноября, суббота 19:10 Монако 4:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 22:00 Монако 2:1 Марсель
15 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Марсель 2:1 Монако
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 23:59 Монако 2:0 Марсель
4 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Марсель
5 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 22:45 Марсель 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
13 февраля, суббота 21:00 Монако 1:2 Марсель
8 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:1 Марсель
6 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 22:55 Монако 2:3 Марсель
17 тур
8 декабря, суббота 19:10 Марсель 2:0 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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