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Лорьян - Монако

13.08.2021, Пятница, 22:00 мск Лорьян, стадион Мустуар Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 2 тур Лорьян - Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
25 тур
14 февраля, воскресенье 15:00 Монако 2:2 Лорьян
18 тур
6 января, среда 21:00 Лорьян 2:5 Монако
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:05 Монако 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 17:00 Монако 4:0 Лорьян
13 тур
18 ноября, пятница 21:00 Лорьян 0:3 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
17 января, воскресенье 16:00 Лорьян 0:2 Монако
6 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Монако 2:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 Лорьян 0:1 Монако
1 тур
10 августа, воскресенье 23:00 Монако 1:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 19:30 Лорьян 2:2 Монако
5 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 21:00 Монако 3:1 Лорьян
7 тур
25 сентября, суббота 21:00 Лорьян 2:1 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:00 Монако 0:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Лорьян 2:2 Монако
3 тур
22 августа, суббота 21:00 Монако 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
7 февраля, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Монако
5 тур
13 сентября, суббота 21:00 Монако 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Монако 1:0 Лорьян
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 13 августа 2021, 23:48

    Как то грустно проиграть у чуть не вылетевшего клуба в лигу 2(

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 13 августа 2021, 23:33

    Головин вышел)

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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто > Alex Y 14 августа 2021, 02:28

    Да -а-а-а . Это новость №1 в мировом спорте . Самого Головина выпустили на замену , но всё равно проиграли прошлогоднему аутсайдеру. Срочно его в сборную -ПОЖИЗНЕННО. Это как - Дзюба лучший по выигранным верховым единоборствам на ЧЕ , и не важно , что мяч от его башки летел куда угодно . но не напарникам, лишь бы мяча коснуться.

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    Рейтинг: +1274

    mama1991 13 августа 2021, 22:39

    саня на бане...

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    Рейтинг: +2362

    CSKA471 13 августа 2021, 22:13

    Где б.я транслируют???на матч тв футбол 2 закись ОИ, а я поверив чертову бомбардиру проплати на месяц футбол ради этой трансляции, п..идоры

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    Рейтинг: +2362

    CSKA471 > CSKA471 13 августа 2021, 22:15

    И б.ля везде ссылка на канделак футбол 2 , у.е.ки, а я настроился

    2
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 13 августа 2021, 20:48

    Головину голов и ассистентов

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