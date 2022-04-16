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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 16 апреля 2022
Боруссия М
16.04.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Кельн
85'
Б. Эмболо
5'
А. Модест
20'
Ф. Кайнц
34'
Д. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Кельн
90'
+2
Замена
Т. Лемперле
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
Н. Эльведи
86'
ГОЛ! 1:3!
Б. Эмболо
Пас отдал
Й. Хофманн
85'
80'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Д. Любичич
80'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
80'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Л. Бенеш
75'
72'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Замена
Л. Бенеш
️️️️
К. Коне
71'
69'
Желтая карточка
Й. Хектор
Желтая карточка
А. Плеа
65'
61'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Л. Нец
️️️️
С. Ляйнер
46'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
46'
Желтая карточка
К. Коне
45'
Замена
Д. Скалли
️️️️
М. Гинтер
38'
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Любичич
Пас отдал
М. Ут
20'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайнц
Пас отдал
М. Ут
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Байер
5
Бенсебаини
22
Ляйнер
10
Нойхаус
17
Коне
7
Хофманн
7
Эмболо
14
Плеа
4-2-1-1-2
1
Швабе
3
Эхизибуе
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
13
Ут
27
Модест
Бенеш
13
Штиндль
13
Штиндль
Бенеш
22
Ляйнер
25
Нец
25
Нец
22
Ляйнер
28
Гинтер
29
Скалли
29
Скалли
28
Гинтер
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
17
Коне
8
Бенеш
8
Бенеш
17
Коне
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
21
Любичич
21
Шауб
21
Шауб
21
Любичич
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
27
Модест
19
Лемперле
19
Лемперле
27
Модест
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия М - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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