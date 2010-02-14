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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Бари
Кальяри - Бари: обзор матча 14 февраля 2010
Кальяри
14.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Бари
13'
Д. Конти
29'
Нене
53'
А. Коссу
52'
С. Масиелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Бари
Желтая карточка
В. Коман
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Коссу
Замена
К. Стеллини
️️️️
Н. Бельмонте
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Матри
Замена
А. Парола
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Э. Альварес
Замена
Д. Де Вецце
️️️️
Р. Аллегретти
ГОЛ! 3:1!
А. Коссу
ГОЛ! 2:1!
С. Масиелло
Желтая карточка
Д. Бьондини
ГОЛ! 2:0!
Нене
ГОЛ! 1:0!
Д. Конти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
6
Марцоратти
13
Астори
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
21
Матри
7
Нене
4-5-1
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
78
Коман
14
Гацци
5
Донати
78
Аллегретти
69
Меджиорини
7
Коссу
44
Наингголан
44
Наингголан
7
Коссу
8
Бьондини
18
Парола
18
Парола
8
Бьондини
21
Матри
11
Ларривей
11
Ларривей
21
Матри
14
Бельмонте
0
Стеллини
0
Стеллини
14
Бельмонте
78
Аллегретти
80
Де Вецце
80
Де Вецце
78
Аллегретти
27
Альварес
9
Кастильо
9
Кастильо
27
Альварес
Остались в запасе
Кальяри
Бари
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Кальяри - Бари
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Велотто
(Гроссето)
Стадион:
Сант-Элия
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