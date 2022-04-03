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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 03 апреля 2022
Боруссия М
03.04.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
33'
Б. Эмболо
73'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Майнц
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
87'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
К. Коне
87'
86'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Сташ
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
80'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Джэ Сон
68'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Л. Баррейро
Замена
К. Носс
️️️️
Л. Штиндль
63'
46'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Ингвартсен
40'
Желтая карточка
Л. Баррейро
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Ф. Нойхаус
33'
Желтая карточка
М. Гинтер
28'
Желтая карточка
Б. Эмболо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Зоммер
28
Гинтер
5
Байер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
22
Ляйнер
10
Нойхаус
17
Коне
13
Штиндль
7
Эмболо
14
Плеа
3-3-1-1-2
27
Центнер
42
Хак
19
Ниахате
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
18
Баррейро
14
Бутьюс
7
Ингвартсен
9
Онисиво
13
Штиндль
14
Носс
14
Носс
13
Штиндль
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
17
Коне
8
Бенеш
8
Бенеш
17
Коне
18
Сташ
7
Штегер
7
Штегер
18
Сташ
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Баррейро
7
Ингвартсен
9
Буркардт
9
Буркардт
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Боруссия М - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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