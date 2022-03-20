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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 20 марта 2022
Вольфсбург
20.03.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Байер
86'
Паулиньо
90+2'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Байер
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
Пас отдал
К. Демирбай
Замена
Б. Бялек
️️️️
Д. Энтони Брукс
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Пас отдал
Ч. Арангис
83'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
А. Вранкс
83'
Желтая карточка
М. Лакруа
83'
83'
Желтая карточка
П. Хинкапе
81'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
81'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
О. Коссуну
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Д. Руссийон
81'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Й. Винд
74'
Замена
А. Вранкс
️️️️
К. Шлагер
74'
Замена
Б. Баку
️️️️
К. Мбабу
74'
73'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Беллараби
72'
Замена
Л. Аларио
️️️️
С. Азмун
65'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
М. Баккер
9'
Желтая карточка
А. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-3
12
Перван
5
Лакруа
33
Борнау
25
Брукс
21
Руссийон
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
14
Нмеча
10
Крузе
19
Винд
4-2-2-2
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
5
Баккер
8
Андрих
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
21
Адли
20
Азмун
43
Мбабу
17
Баку
17
Баку
43
Мбабу
21
Руссийон
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Руссийон
21
Шлагер
40
Вранкс
40
Вранкс
21
Шлагер
19
Винд
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
19
Винд
25
Брукс
21
Бялек
21
Бялек
25
Брукс
31
Коссуну
24
Синкгравен
24
Синкгравен
31
Коссуну
5
Баккер
5
Хинкапе
5
Хинкапе
5
Баккер
38
Беллараби
20
Арангис
20
Арангис
38
Беллараби
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
20
Азмун
27
Аларио
27
Аларио
20
Азмун
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
30
Никлас Клингер
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Вольфсбург - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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