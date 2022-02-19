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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Унион
Арминия - Унион: обзор матча 19 февраля 2022
Арминия
19.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Унион
53'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Унион
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Окугава
84'
84'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Б. Очипка
84'
Замена
К. Беренс
️️️️
С. Михель
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
П. Виммер
80'
78'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
75'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Р. Хедира
75'
Замена
К. Эндо
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
64'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
63'
57'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Хайнц
ГОЛ! 1:0!
М. Окугава
Пас отдал
П. Виммер
53'
35'
Желтая карточка
П. Эккель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Рамуш
4
Нильссон
27
Брюннер
6
Кунце
7
Окугава
19
Василиадис
18
Шепф
8
Виммер
13
Серра
3-3-1-1-2
16
Люте
32
Баумгартль
6
Эккель
3
Хайнц
26
Рюэрсон
8
Хедира
5
Очипка
21
Премель
23
Бекер
11
Михель
14
Авонийи
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
7
Окугава
8
Кастро
8
Кастро
7
Окугава
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
8
Виммер
26
Крюгер
26
Крюгер
8
Виммер
5
Очипка
17
Гисельман
17
Гисельман
5
Очипка
8
Хедира
8
Мевальд
8
Мевальд
8
Хедира
14
Авонийи
5
Эндо
5
Эндо
14
Авонийи
11
Михель
9
Беренс
9
Беренс
11
Михель
3
Хайнц
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
3
Хайнц
Остались в запасе
Арминия
Унион
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
1
Фредерик Реннов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Арминия - Унион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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