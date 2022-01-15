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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 15 января 2022
Боруссия М
15.01.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Байер
81'
Н. Эльведи
51'
Р. Андрих
74'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Байер
90'
+4
Желтая карточка
К. Демирбай
89'
Замена
П. Рецос
️️️️
М. Диаби
89'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
88'
Пенальти не реализован!
К. Демирбай
Желтая карточка
Л. Байер
83'
ГОЛ! 1:2!
Н. Эльведи
81'
81'
Замена
А. Адли
️️️️
К. Беллараби
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
80'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
79'
74'
ГОЛ! 0:2!
П. Шик
Пас отдал
П. Хинкапе
Замена
Л. Байер
️️️️
Т. Янчке
70'
Замена
Д. Скалли
️️️️
Л. Бенеш
61'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Нец
61'
56'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Андрих
Пас отдал
Ф. Вирц
50'
Пенальти не реализован!
П. Шик
Желтая карточка
Л. Штиндль
45'
+1
36'
Желтая карточка
М. Баккер
28'
Желтая карточка
Д. Та
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
14
Конор Носс
АП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Зоммер
5
Фридрих
24
Янчке
30
Эльведи
25
Нец
22
Ляйнер
10
Нойхаус
8
Бенеш
17
Коне
13
Штиндль
7
Эмболо
4-2-3-1
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
5
Баккер
8
Андрих
26
Демирбай
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
25
Нец
9
Тюрам
9
Тюрам
25
Нец
24
Янчке
5
Байер
5
Байер
24
Янчке
8
Бенеш
29
Скалли
29
Скалли
8
Бенеш
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
19
Диаби
45
Рецос
45
Рецос
19
Диаби
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
38
Беллараби
21
Адли
21
Адли
38
Беллараби
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
99
Андрей Лунев
ВР
16
Зидан Сертдемир
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Торбен Мюзель
АП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
16
Зидан Сертдемир
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Боруссия М - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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