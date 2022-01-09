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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 09 января 2022
Герта
09.01.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Кельн
57'
В. Дарида
30'
А. Модест
32'
О. Дуда
90+1'
Я. Тильманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Кельн
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Я. Тильманн
85'
Замена
Т. Острак
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
К. Боатенг
82'
Замена
Л. Тусар
️️️️
С. Аскасибар
81'
Замена
Л. Клюнтер
️️️️
П. Пекарик
81'
78'
Замена
Я. Хорн
️️️️
М. Ут
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Д. Зелке
69'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Маолида
69'
66'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
65'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Л. Шауб
Желтая карточка
С. Сердар
61'
ГОЛ! 1:2!
В. Дарида
57'
Желтая карточка
Д. Торунарига
48'
32'
ГОЛ! 0:2!
О. Дуда
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Ут
15'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
10
Марвин Обуз
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-3-2-1
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
33
Торунарига
22
Пекарик
16
Дарида
25
Аскасибар
8
Сердар
9
Маолида
5
Рихтер
9
Зелке
4-2-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
15
Килиан
14
Хектор
6
Озкан
21
Шауб
8
Дуда
11
Кайнц
13
Ут
27
Модест
22
Пекарик
24
Клюнтер
24
Клюнтер
22
Пекарик
25
Аскасибар
29
Тусар
29
Тусар
25
Аскасибар
9
Зелке
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Зелке
9
Маолида
27
Боатенг
27
Боатенг
9
Маолида
13
Ут
38
Хорн
38
Хорн
13
Ут
21
Шауб
21
Любичич
21
Любичич
21
Шауб
8
Дуда
7
Острак
7
Острак
8
Дуда
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
Остались в запасе
Герта
Кельн
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
1
Тимо Хорн
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
10
Марвин Обуз
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
10
Марвин Обуз
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Герта - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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