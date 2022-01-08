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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Арминия
Фрайбург - Арминия: обзор матча 08 января 2022
Фрайбург
08.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Арминия
6'
Я. Хаберер
46'
У. Ен Чон
60'
М. Окугава
87'
Б. Ласм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Арминия
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
Б. Ласм
Пас отдал
Р. Хак
85'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Пипер
82'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Василиадис
82'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Й. Нильссон
Желтая карточка
М. Гульде
76'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
70'
Замена
М. Гульде
️️️️
К. Шлоттербек
70'
69'
Желтая карточка
Р. Хак
66'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Крюгер
66'
Замена
Р. Хак
️️️️
Я. Серра
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Я. Хаберер
63'
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Окугава
Пас отдал
Я. Серра
Желтая карточка
К. Шлоттербек
53'
ГОЛ! 2:0!
У. Ен Чон
Пас отдал
К. Гюнтер
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаберер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
37
Владислав Черны
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Уфофф
30
Гюнтер
3
Линхарт
13
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
19
Хаберер
32
Грифо
11
Чон
7
Салаи
9
Хелер
4-3-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
16
Андраде
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
13
Серра
26
Крюгер
13
Шлоттербек
5
Гульде
5
Гульде
13
Шлоттербек
19
Хаберер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
19
Хаберер
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
5
Пипер
7
Лаурсен
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
5
Рамуш
5
Рамуш
4
Нильссон
19
Василиадис
8
Кастро
8
Кастро
19
Василиадис
13
Серра
25
Хак
25
Хак
13
Серра
26
Крюгер
11
Ласм
11
Ласм
26
Крюгер
Остались в запасе
Фрайбург
Арминия
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
25
Леннарт Чиборра
ЛП
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
25
Леннарт Чиборра
ЛП
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Фрайбург - Арминия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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