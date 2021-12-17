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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 17 декабря 2021
Бавария
17.12.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Вольфсбург
7'
Т. Мюллер
57'
Д. Упамекано
59'
Л. Сане
88'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Мусиала
88'
87'
Замена
К. Мбабу
️️️️
А. Вранкс
Замена
М. Тилльман
️️️️
Б. Павар
86'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Эрнандес
80'
Замена
Б. Сарр
️️️️
С. Гнабри
80'
Замена
О. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
80'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Рока
75'
73'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 3:0!
Л. Сане
Пас отдал
С. Гнабри
59'
58'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Р. Штеффен
ГОЛ! 2:0!
Д. Упамекано
Пас отдал
Т. Мюллер
57'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
АП
17
Боте Баку
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
21
Рока
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-4-1-2
1
Кастелс
5
Лакруа
33
Борнау
25
Брукс
17
Баку
27
Арнольд
40
Вранкс
31
Герхардт
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
9
Вегхорст
19
Дэвис
3
Ричардс
3
Ричардс
19
Дэвис
21
Эрнандес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Эрнандес
7
Гнабри
70
Сарр
70
Сарр
7
Гнабри
21
Рока
20
Забитцер
20
Забитцер
21
Рока
28
Павар
10
Тилльман
10
Тилльман
28
Павар
40
Вранкс
43
Мбабу
43
Мбабу
40
Вранкс
7
Вальдшмидт
23
Гилявоги
23
Гилявоги
7
Вальдшмидт
11
Штеффен
8
Нмеча
8
Нмеча
11
Штеффен
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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