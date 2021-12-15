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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 15 декабря 2021
Боруссия М
15.12.2021, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
6'
Ф. Нойхаус
54'
Р. Бенсебаини (П)
45'
Р. Борре
50'
Й. Линдстрем
55'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
90'
+3
Желтая карточка
К. Ленц
Замена
К. Беннеттс
️️️️
Л. Нец
89'
83'
Замена
А. Баркок
️️️️
Й. Линдстрем
83'
Замена
К. Ленц
️️️️
Д. Соу
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Скалли
76'
73'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Р. Борре
72'
Желтая карточка
Д. Да Коста
70'
Вторая желтая
Тута
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Бенеш
64'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
64'
Желтая карточка
К. Коне
62'
55'
ГОЛ! 2:3!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Борре
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Бенсебаини
54'
50'
ГОЛ! 1:2!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Э. Н'Дика
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Борре
Пас отдал
Й. Линдстрем
Желтая карточка
Б. Эмболо
43'
42'
Желтая карточка
Р. Борре
39'
Желтая карточка
Тута
28'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Д. Скалли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
21
Данни Да Коста
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
25
Нец
28
Гинтер
29
Скалли
6
Закария
17
Коне
8
Бенеш
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Эмболо
3-1-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
18
Якич
21
Да Коста
97
Соу
18
Камада
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
8
Бенеш
9
Тюрам
9
Тюрам
8
Бенеш
25
Нец
18
Беннеттс
18
Беннеттс
25
Нец
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
29
Скалли
7
Херрманн
7
Херрманн
29
Скалли
19
Борре
20
Хасебе
20
Хасебе
19
Борре
97
Соу
3
Ленц
3
Ленц
97
Соу
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
35
Линдстрем
25
Баркок
25
Баркок
35
Линдстрем
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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