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РБ Лейпциг - Боруссия

11.12.2021, Суббота, 17:30 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Германия. Бундеслига, 15 тур РБ Лейпциг - Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
23 тур
27 февраля, суббота 20:30 РБ Лейпциг 3:2 Боруссия
6 тур
31 октября, суббота 20:30 Боруссия 1:0 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
1 февраля, суббота 20:30 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия
3 тур
30 августа, пятница 21:30 Боруссия 1:3 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
20 апреля, суббота 19:30 Боруссия 1:2 РБ Лейпциг
13 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 РБ Лейпциг 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Боруссия 0:1 РБ Лейпциг
4 тур
16 сентября, суббота 19:30 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 17:30 Боруссия 1:2 РБ Лейпциг
4 тур
21 сентября, среда 21:00 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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    Рейтинг: +383

    VASoMeat 11 декабря 2021, 18:29

    Успехов тебе,Дом!

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