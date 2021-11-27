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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 27 ноября 2021
Кельн
27.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия М
55'
Д. Любичич
77'
М. Ут
78'
О. Дуда
90+3'
С. Андерссон
74'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
ГОЛ! 4:1!
С. Андерссон
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Тюрам
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
82'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Д. Любичич
82'
81'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
П. Херрманн
81'
Замена
Л. Нец
️️️️
Д. Скалли
ГОЛ! 3:1!
О. Дуда
78'
ГОЛ! 2:1!
М. Ут
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
П. Херрманн
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
70'
Замена
М. Ут
️️️️
Ф. Кайнц
70'
66'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
66'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Штиндль
64'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
О. Дуда
60'
60'
Желтая карточка
Я. Зоммер
ГОЛ! 1:0!
Д. Любичич
Пас отдал
Б. Шмитц
55'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Й. Хектор
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Швабе
14
Хектор
5
Чикош
15
Килиан
22
Шмитц
21
Любичич
6
Скири
6
Озкан
11
Кайнц
8
Дуда
27
Модест
4-1-1-3-1
1
Зоммер
29
Скалли
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
6
Закария
17
Коне
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Херрманн
14
Плеа
14
Хектор
19
Шиндлер
19
Шиндлер
14
Хектор
21
Любичич
21
Шауб
21
Шауб
21
Любичич
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
11
Кайнц
13
Ут
13
Ут
11
Кайнц
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
13
Штиндль
9
Тюрам
9
Тюрам
13
Штиндль
29
Скалли
25
Нец
25
Нец
29
Скалли
7
Херрманн
22
Ляйнер
22
Ляйнер
7
Херрманн
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Кельн - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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