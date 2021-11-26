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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 26 ноября 2021
Штутгарт
26.11.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
21'
Х. Ито
51'
Б. Соса
39'
А. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
Желтая карточка
Б. Соса
90'
+2
Замена
Силас
️️️️
Р. Массимо
85'
Замена
П. Штенцель
️️️️
О. Мармуш
82'
75'
Замена
А. Сташ
️️️️
Д. Немет
75'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
75'
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
75'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
М. Климович
️️️️
О. Мангала
63'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Ф. Ферстер
63'
ГОЛ! 2:1!
Б. Соса
Пас отдал
О. Мангала
51'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Хак
Пас отдал
Ж. Бутьюс
Желтая карточка
О. Мангала
36'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ито
Пас отдал
О. Мангала
21'
9'
Желтая карточка
А. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
26
Силас
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-4-1-1-1
21
Мюллер
16
Каразор
21
Ито
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
15
Мавропанос
15
Массимо
10
Ферстер
22
Мармуш
3-2-1-2-2
27
Центнер
42
Хак
19
Ниахате
4
Немет
30
Видмер
24
Мартин
18
Баррейро
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
15
Массимо
26
Силас
26
Силас
15
Массимо
22
Мармуш
15
Штенцель
15
Штенцель
22
Мармуш
10
Ферстер
28
Нартей
28
Нартей
10
Ферстер
23
Мангала
40
Климович
40
Климович
23
Мангала
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
4
Немет
18
Сташ
18
Сташ
4
Немет
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
1
Фабиан Бредлов
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Штутгарт - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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