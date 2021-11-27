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Вольфсбург - Боруссия

27.11.2021, Суббота, 17:30 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Германия. Бундеслига, 13 тур Вольфсбург - Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
31 тур
24 апреля, суббота 16:30 Вольфсбург 0:2 Боруссия
14 тур
3 января, воскресенье 17:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
27 тур
23 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 0:2 Боруссия
10 тур
2 ноября, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2018/2019)
27 тур
30 марта, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
10 тур
3 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
18 тур
14 января, воскресенье 20:00 Боруссия 0:0 Вольфсбург
1 тур
19 августа, суббота 16:30 Вольфсбург 0:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
18 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
4 тур
20 сентября, вторник 21:00 Вольфсбург 1:5 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
30 апреля, суббота 16:30 Боруссия 5:1 Вольфсбург
15 тур
5 декабря, суббота 20:30 Вольфсбург 1:2 Боруссия
Германия. Кубок (2014/2015)
Финал
30 мая, суббота 21:00 Боруссия 1:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
16 тур
17 декабря, среда 22:00 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
15 апреля, вторник 22:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
5 апреля, суббота 20:30 Боруссия 2:1 Вольфсбург
12 тур
9 ноября, суббота 18:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:3 Боруссия
16 тур
8 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Боруссия 5:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Вольфсбург 0:3 Боруссия
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
32 тур
12 мая, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Боруссия 0:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
34 тур
17 мая, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Вольфсбург
17 тур
15 декабря, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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