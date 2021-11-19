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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 19 ноября 2021
Аугсбург
19.11.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
23'
М. Педерсен
36'
А. Хан
38'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
87'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Б. Павар
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
А. Хан
82'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Зекири
82'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
79'
Замена
К. Груэсо
️️️️
М. Педерсен
74'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Н. Дорш
74'
69'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Сане
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Д. Калиджиури
58'
52'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
М. Забитцер
52'
Замена
А. Дэвис
️️️️
О. Ричардс
45'
+1
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
А. Хан
45'
38'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
Иаго
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Педерсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
21
Лассе Гюнтер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-2-1
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
6
Дорш
10
Майер
20
Гумни
20
Калиджиури
28
Хан
9
Зекири
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
3
Ричардс
2
Упамекано
21
Эрнандес
27
Горецка
20
Забитцер
7
Гнабри
10
Сане
13
Мюллер
9
Левандовски
20
Калиджиури
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
22
Педерсен
11
Груэсо
11
Груэсо
22
Педерсен
6
Дорш
30
Моравек
30
Моравек
6
Дорш
28
Хан
97
Йенсен
97
Йенсен
28
Хан
9
Зекири
16
Кордова
16
Кордова
9
Зекири
3
Ричардс
19
Дэвис
19
Дэвис
3
Ричардс
28
Павар
23
Ньянзу
23
Ньянзу
28
Павар
20
Забитцер
10
Мусиала
10
Мусиала
20
Забитцер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
21
Лассе Гюнтер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
21
Лассе Гюнтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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